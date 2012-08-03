Завтра у Києві на дві години закриють дві станції метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, 4 серпня з 17.00 до 19.00 станції «Олімпійська» та «Палац спорту» будуть зачинені для входу та виходу пасажирів. У зазначений період на станції «Олімпійська» поїзди слідуватимуть без зупинки, а станція «Палац спорту» працюватиме тільки як пересадочний вузол.

Після закінчення концерту, в разі необхідності, можливе обмеження входу пасажирів на станції «Олімпійська» та «Палац спорту».

Окрім цього, з 17.30 до 19.00 Київський метрополітен збільшує кількість поїздів на Куренівсько-Червоноармійські та Сирецько-Печерській лініях.

Також з 21.30 до закінчення руху поїздів передбачено додаткові резервні состави для видачі їх, в разі необхідності, на лінії.