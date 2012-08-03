Кабмін втричі збільшив фінансування на пошук нафти й газу

Згідно з постановою № 689 Кабінету міністрів України від 1 серпня 2012 року, Міністерство екології та природних ресурсів отримає цього року загалом 1,023 млрд грн, що вдвічі перевищує обсяг виділених коштів, порівняно з 2011 роком.

При цьому, крім нафти й газу, витрати на пошук і розвідку інших корисних копалин знижено, зокрема інших паливно-енергетичних ресурсів – на 28,4%, до 28,6 млн грн, металевих корисних копалин – на 37,8%, до 16,4 млн грн, неметалевих – на 45,3%, до 6,5 млн грн, буріння артезіанських свердловин – на 51,7%, до 11,1 млн грн.

Держзамовлення передбачає, що збільшення фінансування робіт із пошуку й розвідки нафти й газу дозволить приростити запаси нафти й газового конденсату на 3,1 млн тонн (держзамовлення-2011 передбачало 0,5 млн тонн), природного газу – 11,8 млрд куб. м (3 млрд куб. м).

При цьому площа вивчених перспективних нафтогазових об'єктів збережена на рівні 30 кв. км, а їх кількість і прогнозні ресурси умовного палива зменшені відповідно з 6 до 4 і з 22 млн тонн до 15 млн тонн.

Крім того, держзамовлення-2012 передбачає приріст запасів кам'яного вугілля на 20 млн тонн і бурого вугілля – на 2 млн тонн, тоді як роком раніше план за цими ресурсами становив відповідно 7 млн тонн і 1 млн тонн.

Водночас щодо більшості решти корисних копалин держзамовлення-2012 передбачає знижені плани приросту запасів, порівняно з держзамовленням-2011: урану – з 0,5 до 0,3 умовних одиниць (у.о.), золота – з 40 до 10 у.о., титану (ТіО) – з 2 до 1,5 у.о, бурштину – з 1000 до 600 кг, підземних питних вод – з 2,3 до 1,11 млн куб. м на рік, а плани з метану вугільних родовищ, фосфоритів, п’єзокварцевої сировини, нікелю, вогнетривких і бентонітових глин виключено з держзамовлення-2012.

У 2011 році на пошук і розвідку уряд виділив 283,26 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні видобуток газу в січні-червні 2012 року зріс на 1%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 10 млрд 118,6 млн куб. м.

Основний приріст видобутку забезпечили державні компанії - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз».

Збільшення видобутку газу ДК «Укргазвидобування» стало можливим завдяки введенню з початку року в експлуатацію 35 нових свердловин (із них 32 газові і 3 нафтові). Крім того, в червні ДК «Укргазвидобування» ввела в експлуатацію другу чергу Червонодонецької дотискуючої компресорної станції, що дозволить збільшити видобуток газу на Шебелинському родовищі на 100 млн куб. м щорічно.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» збільшило видобуток природного газу за рахунок капітального ремонту свердловин і продовження дообладнання двох родовищ - Штормового і Архангельського в північно-західній частині шельфу Чорного моря. З початку року на них завершили будівництво 7 свердловин.