Троє студентів-іноземців стріляли в таксиста в Кіровограді
14:30, 03 серпня 2012Суспільство
1695 0
У Кіровограді троє іноземців, студентів Державної льотної академії України, влаштували бійку з таксистом, в ході чого здійснили кілька пострілів з пневматичного пістолета.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Студенти ДЛАУ вночі повертались із розважального центру, коли в центрі міста між ними та таксистом на ґрунті особистих неприязних стосунків виникла сварка, що переросла в бійку. У ході з’ясування стосунків один із іноземців здійснив кілька пострілів. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Ленінським відділом міліції Кіровограда за фактом хуліганства порушено кримінальну справу. Хід її розслідування взято на контроль прокуратурою області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter