«Укрзалізниця»: гальмівний шлях Hyundai становить 1,5 км

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник начальника Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Крот.

За його словами, «Український експрес» зі швидкістю 160 км/год. долає відстань у один кілометр за 22,5 секунди.

«Якщо пішохід побачить поїзд на відстані 500 метрів, у нього є лише 11 секунд, щоб встигнути перейти рейки. Жоден поїзд не зможе різко загальмувати й зупинитися, адже поїзди мають великий гальмівний шлях», - сказав він.

В.Крот зазначив, що «зазвичай людина не в змозі визначити «на око», через скільки секунд швидкісний поїзд наблизиться до пішохода на залізничній колії або до автомобіля, який намагається виїхати на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора».

В.Крот повідомив, що залізнична інфраструктура підготовлена до забезпечення безпеки в умовах швидкісного залізничного руху.

«До швидкісного руху ми підготували колії, контактні мережі, тягові підстанції, пристрої автоматичного блокування та електричної централізації, модернізували й підготували платформи, 43 переїзди перевели в категорію з черговим. Фактично всі переїзди, де швидкість понад 120 км/год., ми перевели в категорію з черговим, а ті, де швидкість не досягає 120 км/год., обладнали звуковою сигналізацією. Таким чином, інфраструктура повністю готова, й над цим ми працювали півтора року», - сказав він.

Крім того, В.Крот зазначив, що «важливо тримати безпечну дистанцію й перебуваючи на платформах.

"Ми перенесли острівні пасажирські платформи, розташовані між коліями, на більшу й безпечнішу відстань від руху швидкісного поїзда. Обладнали їх нішами безпеки, де люди можуть захиститися від потоку повітря при проходженні поїздів, нанесли спеціальну розмітку, щоб пасажири тримали безпечну дистанцію. Проте безвідповідальне ставлення громадян до свого життя залишається частою причиною травматичних і смертельних випадків", - сказав він.

Нагадаємо, з початку впровадження в Україні швидкісного залізничного руху на залізницях було зафіксовано декілька випадків смертельного травматизму в результаті порушення пішоходами правил поведінки на об'єктах залізничної інфраструктури, зокрема - на коліях і переїздах.