Мадонна перед концертом побувала в головних святинях Києва (фото)

Спочатку Мадонна на «Рендж-ровері» приїхала на Софіївську площу. Одягнена поп-зірка була в джинси, кофту, на шиї була пов'язана хустинка, на голові капелюшок.

Як тільки співачка вийшла з авто, охорона відразу встановила навколо неї периметр приблизно в сто метрів, за який нікого не пропускала. А саму Мадонну в цей час захищав ще один кордон охорони з чорними парасольками, якими прикривали її від роззяв і всюдисущих папараці, яких зібралося вже близько десятка.

У міру пересування Мадонни навколо збиралися шанувальники, які кричали англійською «Мадонна, покажи обличчя», «Ми тебе любимо» і «Ласкаво просимо в Україну». У кожній точці Мадонна провела не більше півгодини, після чого поїхала назад до готелю.