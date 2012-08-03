Мучителі, які до півсмерті побили людину на Одещині, уникли покарання

Слідчий Фрунзівського РВВС Одеської області порушив кримінальну справу за фактом наїзду автомобіля марки «АЗЛК» на жителя села Йосипівка цього району, але ніхто з групи хуліганів, які його жорстоко побили 22 липня поточного року, до кримінальної відповідальності за це не притягнуті.

Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, уточнивши, що «міліцією встановлено 9 громадян молодого віку, які брали участь у побитті 28-річного жителя села Йосипівка. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень він знепритомнів. Понівеченого хлопця бригада «швидкої допомоги» доставила до Фрунзівської райлікарні».

«Черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер зліва, тупа травма живота і рвана рана промежини – такі каліцтва виявлені лікарями у госпіталізованого Євгена В., - повідомив журналістам завідувач хірургічним відділенням лікарні Анатолій Черньов. – У тих, хто поклав хлопця на операційний стіл, склалося враження, що з нього так знущалися, ніби хотіли убити».

За словами кількох жінок, шокованих жорстокою розправою п'яної компанії над односельцем, його «спочатку ударами повалили з ніг, а потім били ногами і «трояндочками» розбитих пляшок. У якийсь момент потерпілому вдалося вирватися від катувальників, він намагався втекти. Але кілька катів скочили в «Москвич», на повному ходу збили його, а потім витягнули з-під машини і посадили жертву на дерев'яну палю. Лише після цього компанія сіла в свої авто і виїхала з села»

Через деякий час вдалося викликати бригаду «швидкої допомоги» і наряд міліції, проте протягом 10 днів, що минули, нікого з жорстоких катів так і не притягнуто за це до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, в міліції вважають своїм успіхом вже те, що після розголосу ЗМІ цього скандального факту їм вдалося в серпні хоч би погодити з районною прокуратурою порушення кримінальної справи за фактом наїзду водієм «АЗЛК» на пішохода, згідно ч. 1 ст. (порушення правил безпеки дорожнього руху) 286 КК України і вилучити цей транспортний засіб.

У прес-службі прокуратури Одеської області ніяк не коментують бездіяльність місцевих правоохоронців з притягнення до відповідальності учасників побиття громадянина, сповненого рецидивами середньовічних тортур.

«Лише тиждень по тому, коли покровителям катів сільського жителя все-таки не вдалося приховати подробиць страшного злочину, прокурором Фрунзівського району 31 липня надано письмові вказівки щодо проведення слідчих дій, призначення експертиз, а також по встановленню кола учасників та свідків бійки у порядку ст. 97 КПК України за вказаними фактами. Районною прокуратурою контролюється хід досудового слідства у цій кримінальній справі», - повідомила керівник прес-служби обласної прокуратури Олена Абрамова.

Тим часом, в розмові кореспондента УНІАН з місцевими правоохоронцями з'ясувалося, що насправді контроль за ходом розслідування справи за фактом наїзду на пішохода доручено вести не прокуророві Фрунзівського району Олександру Іванову, про що офіційно інформує облпрокуратура, а прокуророві сусіднього Красноокнянського району Павлу Безмощуку. Причому прокурорські працівники навідріз відмовляються від будь-яких коментарів з приводу непритягнення до відповідальності учасників жорстокого побиття.