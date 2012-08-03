Два бронетранспортери з водометами по дорозі до Києва звалилися в кювет

Два бронетранспортери, укомплектовані водометами, зірвалися в кювет з вантажної платформи великотоннажної вантажівки при транспортуванні по автомагістралі Одеса-Київ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Одеській області, під час повантаження бронетранспортерів на платформу вантажівки були порушені правила кріплення бойових машин.

«Ось вони на ходу відчепилися, впали з борту платформи в кювет і перекинулися, пошкодивши при цьому відбійник на узбіччі автомагістралі», - зауважили в ДАІ.

За їхніми словами, на щастя, інші учасники руху унаслідок аварії не постраждали.

Зараз бронетранспортери витягли з кювету, співробітники ДАІ і експерти з'ясовують обставини і причини авто пригоди.