Два бронетранспортери з водометами по дорозі до Києва звалилися в кювет
21:31, 03 серпня 2012Суспільство
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Два бронетранспортери, укомплектовані водометами, впали в кювет під час транспортування з Одеси до Києва.
Два бронетранспортери, укомплектовані водометами, зірвалися в кювет з вантажної платформи великотоннажної вантажівки при транспортуванні по автомагістралі Одеса-Київ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Одеській області, під час повантаження бронетранспортерів на платформу вантажівки були порушені правила кріплення бойових машин.
«Ось вони на ходу відчепилися, впали з борту платформи в кювет і перекинулися, пошкодивши при цьому відбійник на узбіччі автомагістралі», - зауважили в ДАІ.
За їхніми словами, на щастя, інші учасники руху унаслідок аварії не постраждали.
Зараз бронетранспортери витягли з кювету, співробітники ДАІ і експерти з'ясовують обставини і причини авто пригоди.
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