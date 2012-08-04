У Тихому океані спецслужби "виловили" 2 тонни кокаїну
13:29, 04 серпня 2012Суспільство
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Спільна операція колумбійських і американських спецслужб привела до конфіскації майже 1,9 тонни кокаїну, який призначався для постачання на чорний ринок США,
Вартість партії - 65 мільйонів доларів
Про це повідомляє РІА “Новости”.
У міжнародних водах Тихого океану було захоплено судно, на якому знаходився контрабандний вантаж. Судно вийшло з порту Пунто-Коко на узбережжі Колумбії й слідувало до Сполучених Штатів.
На борту затримано 4 колумбійців, які відповідали за перевезення кокаїну. Вартість захопленої партії оцінюється приблизно в 65 мільйонів доларів за цінами чорного ринку.
З початку 2012 року в Колумбії конфісковано вже понад 35 тонн кокаїну. Колумбія разом із Болівією і Перу є головним світовим виробником кокаїну. В 2011 році загальне виробництво кокаїну цією південноамериканською країною становило 345 тонн, що дещо нижче показників 2010 року.
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