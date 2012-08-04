Біля узбережжя Криму зіткнулися катер і теплохід: є загиблий і поранені

Про це повідомляє МНС України.

"На місці події було встановлено, що під час зіткнення одна людина загинула і 12 були травмовані. З них госпіталізовано до лікарні міста Судак шестеро людей, з них двоє перебувають у важкому стані (громадяни Росії) і четверо знаходяться в середньому стані важкості (з них двоє - громадяни Росії, один - громадянин Білорусії, один - громадянин України) ", - говориться в повідомленні.