Біля узбережжя Криму зіткнулися катер і теплохід: є загиблий і поранені

16:00, 04 серпня 2012
Суспільство
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Одна людина загинула і 12 постраждали в результаті зіткнення в Чорному морі біля мису Алчак-Кая катера "Судак" і теплохода "Черноморье".

Про це повідомляє МНС України.

"На місці події було встановлено, що під час зіткнення одна людина загинула і 12 були травмовані. З них госпіталізовано до лікарні міста Судак шестеро людей, з них двоє перебувають у важкому стані (громадяни Росії) і четверо знаходяться в середньому стані важкості (з них двоє - громадяни Росії, один - громадянин Білорусії, один - громадянин України) ", - говориться в повідомленні.

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