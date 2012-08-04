У Генічеську наркоман захопив автобус із заручниками

Про це повідомляється на сайті МВС України.

Зазначається, що до чергової частини Генічеського райвідділу міліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про те, що в селищі Щасливцево Генічеського району, в маршрутному автобусі сполученням "Щасливцево-Іванівка", невідомий громадянин приставивши до його шиї розбиту пляшку з під пива, вимагав доставити його до районного відділу міліції міста Генічеськ.

Водій розповів, що на зупинці в селищі Щасливцево до автобусу зайшли п’ять пасажирів: жінка з неповнолітніми дітьми та хлопець. Після того, як «маршрутка» рушила з місця підійшов молодик та підставивши під горло розбиту пляшку наказав їхати до райвідділу міліції. Водій намагався заспокоїти чоловіка, але останній поводив себе агресивно та говорив, що викине жінку з автобуса, якщо той не їхатиме якомога швидше.

Поїздка до міста Генічеськ тривала близько 40 хвилин. На прохання жінки відпустити водія зловмисник ніяк не реагував та наказав усім пересісти на задні місця.

Прибувши до Генічеського відділу міліції, він випустив з автобуса водія, щоб той привів до нього співробітників міліції. Під час розмови з працівниками міліції зловмисник вимагав зустрічі з прокурором. Один із співробітників, представившись прокурором, відволік увагу чоловіка, завдяки цьому вдалося визволити пасажирів та затримати наркомана.

Людям, які були у «маршрутці», була надана кваліфікована психологічна допомога. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Затриманим виявився 31-річний безробітний житель Запорізької області, Наразі опитати затриманого неможливо, тому що він перебуває у стані сильного наркотичного сп’яніння.

Під час особистого огляду у нього було виявлено та вилучено медичну ампулу з написом "Кодетерпин", два шприци та два пакетики з порошковидною речовиною білого кольору. Вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.147 КК України «Захоплення заручників».