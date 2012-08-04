Пожежу в заповіднику біля Ялти загасили

Про це повідомила прес-служба МНС Криму.

"Станом на 11 годину 4 серпня, пожежу ліквідовано", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 0,6 га в заповіднику загорілися вранці 30 липня. Вітер розніс вогонь. Вранці 1 серпня пожежу вдалося локалізувати. Правоохоронці називають причиною НП підпал, вони виявили біля місця події двох чоловіків, які підозрюються в причетності до пожежі. Порушено кримінальну справу.

Це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріли 8 га. Тоді причиною НП називали блискавку, що влучила в дерево.