Безробітна пара продавала дівчат у сексуальне рабство

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, уродженець Лівану і його співмешканка, які проживали в Макіївці, відправляли місцевих дівчат на роботу за контрактом за кордон, де вони піддавалися сексуальній експлуатації.

Встановлено, що безробітна пара розміщувала оголошення в ЗМІ, а також через знайомих поширювала інформацію про надання своїх послуг з працевлаштування за кордоном. Дівчатам пропонували працювати танцівницями-консуматорами, зокрема з наданням сексуальних послуг. Бажаючі заробити повинні були підписати контракт, який було складено англійською і арабською мовами. Через незнання мов дівчата, довіряючи викладеним усно умовам, підписували документи.

Прибувши до чужої країни, здебільшого це були Туреччина і Ліван, дівчата піддавалися сексуальній експлуатації, у них вилучали документи, із зарплати вираховували суму за переліт і проживання.

Щодо затриманих за семи епізодами торгівлі людьми було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.149, ч.2 ст.15, ч.2 ст.149 КК України.

Суд першої інстанції засудив підсудного до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, підсудну до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На вирок Апеляційного суду Донецької області, який пом'якшив вирок суду першої інстанції і зменшив термін позбавлення волі чоловікові до п’яти років і 6 місяців, а до жінки застосував випробувальний термін на два роки, прокуратура області готує касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.