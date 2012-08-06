Проти екс-заступника Ульянченко порушили кримінальну справу за шахрайство

Його звинувачують в перевищенні влади і підробці документів в процесі реалізації благодійного проекту «Зігрій любов'ю дитину». Це випливає з постанови суду, якою володіє Фокус.ua

В документі зазначено, що чиновник підписав документ, в якому замість реквізитів на переказ грошей Київської облдержадміністрації значилися дані недержавного фонду «Велика родина». «Таким чином, був підірваний авторитет адміністрації через невиконання обов'язків з надання благодійної допомоги чотирьом сім'ям», - зазначено в постанові.

Крім того, в постанові йдеться, що службовці адміністрації неодноразово пропонували багатодітним сім'ям вирішити питання соціально-побутових питань за умови виділення значно менших сум, ніж ті повинні були отримати за документами.

Зараз Ростислав Єрема знаходиться на підписці про невиїзд.

Проект «Зігрій любов'ю дитину» був заснований в 2007 році з ініціативи президента Віктора Ющенка. В рамках його реалізації за рахунок українських бізнесменів обіцяли поліпшити житлові умови багатодітним сім'ям. Головою Нацради стала дочка президента Віталіна Ющенко.

Фонд «Велика родина», що фігурує у справі, зараз очолює Віра Ульянченко - голова Київської облдержадміністрації в 2006-2009 роках.