Уряд дозволив постачати українські труби до РФ без додаткового мита

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, уряд 6 серпня 2012 року прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб, які походять з України, на території Республіки Білорусь та Російської Федерації від 23 вересня 2011 року, та надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає встановлення квоти при поставках деяких видів сталевих труб до Росії у період із серпня по 31 грудня 2012 року у розмірі 150 тис тонн.