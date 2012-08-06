Жителі Бучача вимагають повернути їм роботи Пінзеля

Жителі міста Бучач Тернопільської області просять Президента України Віктора Януковича, голову облдержадміністрації Валентина Хоптяна та голову обласної ради Олексія Кайду посприяти поверненню у місцевий храм вилученої церковної атрибутики роботи славетного місцевого скульптора Іоанна Пінзеля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому на зборах громади міста.

У ньому жителі Бучача також вказують на неприпустимість вилучення з церкви Святої Покрови Дияконських воріт роботи І.Пінзеля та вивезення їх з України для демонстрації на виставці у Луврі. Жителі міста вважають, що після виставки у Франції цінні реліквії уже ніколи не повернуться у їхнє рідне місто.

Збір підписів під зверненням зараз проводиться у церкві Святої Покрови.

Дияконські двері роботи І.Пінзеля перебувають у церкві з 2010 року на підставі угоди, підписаної з обласним художнім музеєм. Жителі міста зазначають, що угодою не передбачено вилучення реліквії для демонстрації в інших музеях України чи за кордоном. Тому коли представники музею за дорученням міністра культури Михайла Кулиняка 31 липня прибули до храму, щоб взяти Дияконські двері, жителі Бучача їх не віддали. Свої дії вони мотивують рішенням районної ради, яка у 2009 році заборонила вивезення предметів історико-культурної спадщини за межі району. Окрім цього люди нагадують, що раніше вилучили, але так і не повернули Бучацьке Євангеліє, Книгу Мінея, Царські ворота роботи І.Пінзеля.

Крім того, народний депутат, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Василь Деревляний направив прем’єр-міністру України Миколі Азарову депутатське звернення, в якому закликав вжити заходів для узаконення передачі Дияконських воріт храму Святої Покрови.

«Громадяни зрозуміли, що міністр культури України та представники музею хочуть незаконно забрати з церкви їхнє культове майно – Дияконські двері, які були виготовлені понад 250 років тому Пінзелем І.Г. саме для вказаної церкви. Враховуючи вищенаведене, прошу вжити заходів для законної передачі цієї пам’ятки релігійній громаді Бучача», – сказано у зверненні.

Виставка робіт І.Пінзеля відкриється у Луврі 21 листопада 2012 року і триватиме три місяці – до 25 лютого 2013 року. На неї відправлять дві реліквії з фонду обласного художнього музею («Відсічення голови Іоанна Предтечі», «Святий Вікентій»), чотири – з обласного краєзнавчого музею («Алегорія мужності», «Алегорія мудрості», «Алегорія віри», «Алегорія любові»). Також організатори мистецького проекту мали намір експонувати Дияконські двері із церкви Святої Покрови, передані храму художнім музеєм.

Скульптури виставлять у каплиці Сен-Шапель, що входить у комплекс Лувру.