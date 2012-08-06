У Шостці горіла нова церква

Як повідомляє прес-служба МНС, загоряння виявила випадкова перехожа.

За викликом на місце пожежі виїхав черговий караул 6-ї самостійної державної пожежної частини у складі двох відділень. Було встановлено, що горить перекриття церкви. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. Витративши майже 8 тонн води, вони локалізували загорання, а через деякий час повністю ліквідували.

Вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі на площі 30 кв. м, пошкоджено церковні речі.

Причина загоряння з’ясовується.