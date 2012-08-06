У Шостці горіла нова церква
23:26, 06 серпня 2012Суспільство
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6 серпня, близько четвертої години ранку в м. Шостка Сумської області на вул. Островського виникла пожежа в будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці, побудованої у 2009 році.
Як повідомляє прес-служба МНС, загоряння виявила випадкова перехожа.
За викликом на місце пожежі виїхав черговий караул 6-ї самостійної державної пожежної частини у складі двох відділень. Було встановлено, що горить перекриття церкви. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. Витративши майже 8 тонн води, вони локалізували загорання, а через деякий час повністю ліквідували.
Вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі на площі 30 кв. м, пошкоджено церковні речі.
Причина загоряння з’ясовується.
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