Опозиція просить студентів повідомляти про скорочення стипендій

Про це заявив народний депутат, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський, повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”.

За словами депутата, пограбування студентів відбудеться відповідно до постанови уряду від 13 червня 2012 року № 526, яка змінює порядок індексації стипендій. Згідно з документом, Кабмін у липні-серпні відбере у кожного студента по 200 грн, а в цілому, за весь літній період пограбує студентів на 100 млн грн.

А.Павловський нагадав, що опозиційні молодіжні організації нещодавно пікетували уряд з метою захисту прав студентів, вимагаючи повернути вкрадені стипендії та звільнити відповідальних членів уряду.

За словами депутата, у відповідь Кабмін, заднім числом, вніс зміни до постанови від 5 березня 2008 р. № 165, в якій підняв лише базову стипендію, але не вніс зміни до постанови щодо порядку індексації стипендії.

«Замість того, щоб спочатку збільшити базову стипендію, а потім змінити порядок її індексації, влада зробила все навпаки», - заявив А.Павловський.

При цьому, за його словами, збільшення базової стипендії з 1 вересня, влада буде подавати як «покращення життя студентів уже сьогодні», хоча насправді стипендія в грошовому еквіваленті не зміниться.

Народний депутат звернув увагу на те, що ухвалена у 2008 році урядом Юлії Тимошенко базова ставка стипендії складала 90% від прожиткового мінімуму, а також передбачалась щорічна індексація стипендії на рівень інфляції.

«Замість того, щоб утримувати стипендію на тому ж рівні, влада знизила її до 70 % від прожиткового мінімуму», - сказав народний депутат.

А.Павловський заявив, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від уряду негайно виконати вимоги молодіжних та студентських організацій, які вимагають повернути стипендію, що недоотримали студенти за літній період та звільнити відповідальних членів уряду, які ініціюють такі злочинні постанови.

Об’єднана опозиція закликає всіх студентів України повідомляти про факти невиплати стипендії в повному обсязі на «гарячу лінію» 0-800-50-40-40.