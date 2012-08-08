Дівчина випала з шостого поверху

Про це повідомляє прес-служба теруправління МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 6 серпня з 6-го поверху житлового будинку по вулиці К.Маркса, 48 а за невідомих обставин випала 19-річна місцева жителька.

Постраждала була доставлена працівниками швидкої допомоги в міську клінічну лікарню №2 з діагнозом «політравма».

Стан потерпілої стабільно тяжкий. Обставини з’ясовуються.