"Будинок Шевченка" викуплять за 100 тисяч гривень
06:18, 08 серпня 2012Суспільство
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В селі Мошни Черкаської області, у будинку, куди в 1859 році привезли після арешту в Прохорівці Тараса Шевченка, створять музей поета.
Як повідомили «Комментариям» у Черкаській облдержадміністрації, створення музею буде приурочено до 200-річчя Кобзаря. На сесії облради депутати ухвалили виділити кошти на придбання будинку. Сам будинок оцінений в 32,5 тис. грн., а земельна ділянка - в 67,5 тис. грн.
«Будинок переходить у власність Мошнівської сільської ради. Незабаром в ньому почнуться ремонтні роботи, після завершення яких тут буде облаштовано музейне приміщення і представлена експозиція», - зазначили в обладміністрації.
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