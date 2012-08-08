"Будинок Шевченка" викуплять за 100 тисяч гривень

Як повідомили «Комментариям» у Черкаській облдержадміністрації, створення музею буде приурочено до 200-річчя Кобзаря. На сесії облради депутати ухвалили виділити кошти на придбання будинку. Сам будинок оцінений в 32,5 тис. грн., а земельна ділянка - в 67,5 тис. грн.

«Будинок переходить у власність Мошнівської сільської ради. Незабаром в ньому почнуться ремонтні роботи, після завершення яких тут буде облаштовано музейне приміщення і представлена ​​експозиція», - зазначили в обладміністрації.