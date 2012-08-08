Топ-10 загроз для України (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведенного в липні Соціологічною группою «Рейтинг».

За результатами опитування, далі у рейтингу загроз: екологічні катастрофи (17%), ріст злочинності (16%), знецінення гривні (15%), розкол країни (13%), можлива втрата Незалежності (11%) та масова міграція українців за кордон (10%).

Менше 10% опитаних вважають, що Україні загрожує погіршення рівня освіти, демографічна криза, антиконституційний переворот, загроза громадянської війни, втрата контролю над українською ГТС. Близько 3% опитаних вважають, що Україні загрожує військова загроза з боку Росії та тероризм, 1% бояться військової загрози з боку Заходу.

Лише 3% опитаних українців не відчувають жодних з наведених загроз.

Водночас соціологи відзначають зменшення побоювань громадян щодо економічних загроз. Так, порівняно з попереднім дослідженням (березень 2011 року) серед громадян України відчутно зменшилось відчуття загрози економічного занепаду (з 53 до 41%). Тенденція притаманна для усіх регіонів.

Також дещо зменшились побоювання щодо росту безробіття (з 47 до 44%), хоча в Центрі та на Донбасі відчуття загрози навпаки зросло, а також всюди, крім Заходу, зменшились страхи щодо знецінення гривні (з 23 до 15%).

Натомість зросло відчуття загрози погіршення медичного обслуговування (з 15 до 20%), особливо в Центрі, на Півдні та Донбасі. Також зросли побоювання щодо екологічних катастроф (з 13 до 17%), росту злочинності (з 13 до 16%), свавілля влади (з 23 до 25%) та деградації населення (з 18 до 20%).

При цьому, порівняно з минулим роком, майже у 1,5 рази зросли побоювання громадян щодо розколу країни (з 9 до 13%), причому як на Заході (з 8 до 18%), так і на Сході (з 5 до 13%) країни. Також дещо зросли побоювання щодо можливої втрати Незалежності України (з 9 до 11%) - як на Заході (з 21 до 28%), так і на Сході (з 4 до 9%). При цьому зменшилось відчуття загрози громадянської війни і зросли – щодо антиконституційного перевороту.

Росту безробіття більше інших бояться прихильники партії «Україна – Вперед!» та «невизначені», економічно занепаду – «Батьківщини» та КПУ. Свавілля влади – «Батьківщини» та «Свободи», деградації населення – «Свободи» і КПУ, погіршення медичного забезпечення – прихильники Партії регіонів та партії «Україна – Вперед!», екологічних катастроф – Партії регіонів, знецінення гривні та масової міграції українців за кордон – прихильники «УДАРу», погіршення рівня освіти та демографічної кризи – партії «Україна – Вперед!».

Кожен тертій прихильник «Свободи» вважає, що Україні загрожує втрата Незалежності, кожен шостий – загроза громадянської війни та антиконституційний переворот, кожний десятий – військова загроза з боку Росії. Загрозу тероризму найбільше відчувають прихильники партії «Україна – Вперед!».

Водночас, кожен десятий прихильник Партії регіонів вважає, що Україні нічого не загрожує.

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Дослідження проводилося 14 – 27 липня 2012 р. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%