Фонд держмайна виставив на продаж акції 5 обл- і міськгазів

Як сказано в офіційному виданні Фонду газеті «Відомості приватизації», на запланований 30 серпня приватизаційний конкурс виставляються 25,0% акцій компанії «Івано-Франківськгаз». Стартову ціну встановлено на рівні 32,6 млн. грн, крок аукціонних торгів – 350 тисяч гривень.

Покупець пакета буде зобов`язаний впродовж найближчих трьох років інвестувати в розвиток підприємства 4,03 млн. грн.

На запланований на 29 серпня конкурс буде виставлено пакет компанії «Полтавагаз» у розмірі 26,0% акцій із стартовою ціною 20,1 млн. грн. Крок аукціонних торгів становитиме 205 тис. грн. Зобов`язання інвестора із внесення інвестицій упродовж найближчих трьох років встановлено на рівні 3,7 млн. грн.

На 31 серпня Фондом держмайна запланований конкурс з продажу 20,827% акцій компанії «Херсонгаз». Стартову ціну встановлено на рівні 7,0 млн. грн, крок аукціонних торгів – 100 тисяч гривень. Покупець буде зобов`язаний інвестувати в розвиток підприємства впродовж трьох років 1,5 млн. грн.

На 3 вересня заплановано конкурс з продажу 25,999% акцій компанії «Гадячгаз» (Полтавська область) із стартовою ціною 3,1 млн. грн. Крок аукціонних торгів – 35 тисяч гривень. Розмір інвестицій упродовж трьох років – 300 тисяч гривень.

На 4 вересня призначено конкурс з продажу 25% компанії «Севастопольгаз» із стартовою ціною 4,2 млн. грн. Крок торгів – 50 тис. грн. Зобов`язання із внесення інвестицій упродовж трьох років – 600 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання та газифікації (міськ- та облгазів) із статутного капіталу компанії Фонду держмайна для їх подальшої приватизації.