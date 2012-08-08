Вода у Чорному морі прогрілася до рекордної позначки

11:57, 08 серпня 2012
Суспільство
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Температура води у Чорному морі біля Миколаєва б'є всі рекорди: сьогодні тут зафіксували +29 градусів.

Спека

Про це повідомляє ТСН.

В Євпаторії море прогрілося до +27 градусів, що на градус більше, ніж вчора, біля Одеси  - до +28.

8 серпня вода в Дніпрі прогрілася до +27 градусів. Азовське море в районі Бердянська і Маріуполя прогрілося до +28 градусів, прохолодніше море біля Кирилівки і Генічеська - +26. 

 

 

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