Вода у Чорному морі прогрілася до рекордної позначки

Про це повідомляє ТСН.

В Євпаторії море прогрілося до +27 градусів, що на градус більше, ніж вчора, біля Одеси - до +28.

8 серпня вода в Дніпрі прогрілася до +27 градусів. Азовське море в районі Бердянська і Маріуполя прогрілося до +28 градусів, прохолодніше море біля Кирилівки і Генічеська - +26.