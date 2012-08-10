Скандал у Лаврі: Кулиняк знайшов заміну Лісничій

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства культури.

Сьогодні директор Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури Андрій Вінграновський представив колективу Н.Клименко.

Н.Клименко – музейник із 35-річним стажем. У 1977 році вона працювала старшим науковим співробітником Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського. З серпня 1977-го по 2012 рік її трудова діяльність була пов`язана з Державним музеєм Тараса Шевченка (у 2001 році музею надано статус національного), в якому вона починала як науковий співробітник, а з грудня 2005-го по січень 2012-го очолювала музей на посаді гендиректора.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення з посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторії Лісничої у зв’язку з колективними скаргами, що надходили до Мінкультури від працівників заповідника, у яких вказувалося на чисельні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника.

7 серпня В.Ліснича подала у суд на свого колишнього заступника Владу Прокаєву за наклеп.

1 серпня В.Прокаєва заявила, що за призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника дала 50 тис. доларів хабара.