Один боєць спецпідрозділу вбив іншого в нічному клубі

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків ГУ МВС у Тернопільській області.

Встановлено, що травми правоохоронець отримав, перебуваючи поза службою. Після отримання травм його було доставлено в обласну лікарню, де він через кілька днів помер. Зараз триває розслідування.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, загиблий працював в одному із спецпідрозділів міліції. Наприкінці липня він побився з працівником іншого спецпідрозділу неподалік одного з клубів міста. За попередніми даними, учасники бійки працювали у спецпідрозділах «Беркут» та «Сокол».

Цій бійці передувала ще одна сутичка між чоловіками. Вранці потерпілого виявили перехожі у парку, після чого правоохоронця доставили у лікарню.