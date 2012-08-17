СБУ виявила ще один підземний тунель на кордоні зі Словаччиною

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, тунель було виявлено 16 серпня в с. Малі Селменці Ужгородського району в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.

Вхід у тунель розміщувався в адміністративному приміщенні магазину «Європа», що спеціалізується на продажу одягу і галантерейних товарів, в підвалі на глибині близько 4 м. Вхід до підземелля замаскований, а сам тунель перебуває в аварійному стані, зазначається в повідомленні.

17 серпня СБУ офіційно поінформувала словацьку сторону про виявлення тунелю для організації та проведення спільних слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 19 липня, співробітники СБУ спільно з прикордонниками та працівниками міліції виявили на околиці Ужгорода у підвалі одного з приватних будинків тунель, що веде через українсько-словацький державний кордон. Тунель був електрифікований та оснащений рейками. Виявлено також вагонетки, за допомогою яких з території України до Словаччини незаконно переміщували контрабанду.