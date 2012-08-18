Чеська поліція заарештувала місцевого «Андерса Брейвіка»

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами начальника кримінальної поліції Острави Радована Вояка, в квартирі затриманого виявлена вибухівка, деталі для виготовлення вибухових пристроїв, а також поліцейська форма, хоча затриманий ніколи не служив у правоохоронних органах. Правоохоронці також знайшли потужну бомбу, майже готову до використання.

В останні місяці всі свої листи по електронній пошті затриманий підписував іменем норвезького терориста Андерса Брейвіка. Цей факт, а також те, що в його квартирі було знайдено поліцейську форму і майже готовий вибуховий пристрій, дав змогу поліції висунути підозри про те, що готувався великий теракт.

Як повідомив Р.Вояк, затриманого допитують. Начальник поліції відмовився повідомити його ім'я, а також масу вибухового пристрою, виявленого у квартирі.

Раніше затриманий вже кілька разів притягувався до відповідальності за зберігання і виготовлення вибухових пристроїв, а також за їх випробування в лісових районах. У 2010 році його було засуджено судом до шести місяців ув’язнення за те, що підірвав у піщаному кар'єрі саморобний вибуховий пристрій потужністю в 200 грамів у тротиловому еквіваленті.