Стаціонарному посту ДАІ присвоїли ім'я загиблого міліціонера

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, стаціонарний пост №2 дорожньо-патрульної служби ДАІ "Вертіївка" у Ніжинському районі носитиме ім'я інспектора Василя Кичка, який загинув у 1965 році під час виконання службових обов'язків. На будівлі стаціонарного посту ДАІ відкрито меморіальну дошку.

За інформацією правоохоронців, іменний пост ДАІ є першим в Україні.

Перед початком пам’ятних заходів перший заступник начальника УМВС в Чернігівській області підполковник міліції Валерій Костильов, начальник УДАІ УМВС підполковник міліції Валерій Парахнєй спільно з головою Ради ветеранів УМВС області Павлом Скнарем відвідали могили двох загиблих міліціонерів, які поховані на кладовищі у селі Вертіївка.

У квітні 1965 році молодший лейтенант міліції В.Кичко патрулював трасу в районі села Вертіївка Ніжинського району. Під час несення служби інспектор став свідком ДТП за участю автомобіля "Волги", водій якого, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет. У салоні автомобіля знаходилися зловмисники, один з яких – дезертир військової частини в Київській області, який заволодів двома автоматами Калашникова з набоями. Вони розстріляли працівника міліції, який під'їхав до місця події, завдавши 12 кульових поранень.

В.Кичко посмертно був нагороджений медаллю "За відмінну службу з охорони громадського порядку".

За даними УМВС, на сьогодні у Чернігівській області проживають 59 сімей співробітників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. У трьох сім’ях виховуються неповнолітні діти.