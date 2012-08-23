Євро на міжбанку йде вгору

У четвер, 23 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0970/8,1030 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2556/0,2560, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1665/10,1755.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують збільшуватися – 1,2563/1,2565 (середа — 1,2450/1,2452).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом 7,9930.