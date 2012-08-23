Підлітка, який намалював на пам'ятнику Ленінові квітку, затримали
У Комсомольську міліція затримала підлітка, що розмалював пам'ятник Леніну.
В середу, 22 серпня, міліціонери в Комсомольську (Полтавська обл.) затримали 16-річного підлітка, який розмалював пам'ятник В.І. Леніну.
Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв'язків УМВС України в Полтавській області.
За їхніми даними, 19 серпня, в Комсомольську по вулиці Миру біля міськвиконкому невідомий розмалював пам'ятник В.І. Леніну. Він намалював два малюнки у вигляді квітки і кавуна, червоною фарбою.
Вчора міліціонери затримали хулігана — 16-річного хлопця, який вчиться на художника в одному з професійно-технічних училищ.
Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Зазначений пам'ятник не є пам'яткою історії та архітектури і перебуває на балансі Комсомольської міськради.