60% українців святкують День Незалежності в Україні

Як відзначає газета «Хрещатик», Крим, Одесу, Львів, Карпати українці вважають ідеальним варіантом для короткої відпустки.

“Це останні літні вихідні, які можна провести всією сім’єю або в компанії. Тому туристи вибирали місця поближче. І в основному біля моря. До того ж, якщо відпочивати їде велика компанія, то в Україні провести вихідні буде дешевше”, - сказала заступник директора з туризму однієї зі столичних турагенцій Ольга Юденко.

Вона зазначила, що у святкові дні ціни на проживання в кримських готелях надвисокі. Відразу ж після Дня Незалежності відпочинок помітно подешевшає: у Криму відкривається оксамитовий сезон і ціни падають на 30%.

Ще 20% туристів вирішили провести 3-4 дні святкових вихідних за кордоном, зокрема у Празі, Стамбулі, Вільнюсі, Ризі, Парижі, Каннах і Тбілісі. Витрати на закордонні вікенди становлять від 500 до 1500 євро на одну людину з перельотом. У даному сегменті напрямків туристів переважно цікавили насичені екскурсійні програми, можливості шопінгу.

Решта 20% туристів — люди, які в останній тиждень літа пішли у повноцінну відпустку. За даними турагенцій, ця категорія обрала досить дорогі напрямки: Сейшельські острови, Ібіцу, Мексику, Бахрейн, Мальдіви. Такий відпочинок коштує 2-3 тисячі доларів на одну людину з перельотом.

“Традиційно на початку вересня туроператори будуть підбивати підсумки літнього сезону. Вже зараз можемо сказати, що цей рік був більш сприятливий для туристичної галузі, ніж кілька попередніх. Турпотік зріс на 15%, і ми сподіваємося зберегти цю тенденцію і в зимовий період” – сказала О.Юденко.