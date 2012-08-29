Українці почали пити більше горілки

В Україні на тлі падіння продажів вина і пива росте споживання горілки. За шість місяців цього року її було продано на 20% більше (12,99 млн дал), ніж роком раніше.

Учасники горілчаного ринку пояснюють це досягнення в першу чергу скороченням частки тіньового ринку. Проте експерти вважають, що попит підвищується на тлі зниження рівня життя, і очікують подальшого зростання споживання міцного алкоголю, пише Комерсант-Україна.