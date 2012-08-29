Метро сьогодні не спатиме до першої години ночі

Як інформує прес-служба КП “Київський метрополітен”, рішення про зміни режиму роботи метро прийнято у зв’язку з проведення сьогодні на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Ліги Чемпіонів УЄФА та з метою забезпечення перевезення вболівальників футбольного матчу.

Після закінчення футбольного матчу, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

29 серпня п.р. з 19.00 на Святошинсько-Броварській та Куренівсько-Червоноармійській та з 20.30 на Сирецько-Печерській лініях до закінчення руху поїздів Київський метрополітен збільшує кількість поїздів.

Сьогодні на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між "Динамо" - "Борусія" (ФРН). початок гри – о 21.45.