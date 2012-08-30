Бориспіль переведе міжнародні авіакомпанії у новий термінал

Як повідомили УНІАН в аеропорту, зокрема, з 1 вересня до нового терміналу будуть переведені рейси авіакомпанії Fly Dubai.

З початку вересня до нового терміналу перейдуть авіакомпанії Turkish Airlines і новий авіаперевізник Air One.

З 10 жовтня до терміналу D будуть переведені рейси KLM Royal Dutch, Air France, а з 27 жовтня - Lufthansa, Austrian Airlines.

Крім того, з початку зимової навігації (28 жовтня 2012 р.) аеропорт планує перевести на обслуговування до нового терміналу пасажирів авіакомпаній Alitalia, «Аерофлот», Czech Airlines, Air Baltic, ELAL, Royal Jordanian Airlines, Uzbekistan Airways.

В даний час в терміналі «D» вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle і Air Arabia.

VIP-сектор нового терміналу з 1 серпня приймає VIP-пасажирів усіх авіакомпаній.

Зі збільшенням кількості авіакомпаній, які обслуговуються в терміналі «D», планується збільшити інтервал руху шатл-басів, які курсують між терміналами до 3 хвилин (вдень) і до 10 хвилин (вночі).

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести до пасажирського терміналу «D» рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.