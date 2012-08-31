Lufthansa відмінила два сьогоднішні рейси з «Борисполя»

12:59, 31 серпня 2012
Суспільство
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Німецька авіакомпанія Lufthansa відмінила два сьогоднішні рейси: сполученням Франкфурт-Київ та назад.

Lufthansa

Про це повідомляє Українська правда.

Зокрема, відмінено рейс LH1490 до Києва, прибуття якого очікувалося о 13:20 та рейс LH1491 до Франкфурта, виліт якого планувався на 14:10.

Співробітники Lufthansa проводять страйк в аеропорту Франкфурт-на-Майні. Планується, що страйк триватиме до 14:00 за київським часом.

Страйкарі вимагають не знижувати їм зарплати, як це запланувала компанія.

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