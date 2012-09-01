Через аборти у вузах мало студентів

Заходи міжнародної кампанії об'єднані закликом: "Зупинимо вбивства дітей в День знань!"

Останні роки першокурсників значно менше, ніж студентів старших курсів. Причина цього явища страхітлива - багато хто був убитий до свого народження ", - сказано в повідомленні міжнародного руху проти абортів "Воїни життя", надійшов у РІА "Новости".

У російській столиці відбудеться одиночний пікет біля Московського державного інституту міжнародних відносин.

У Києві санкціонований пікет пройде у Медичного університету імені Богомольця.