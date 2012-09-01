Через аборти у вузах мало студентів
07:11, 01 вересня 2012Суспільство
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Православна громадськість проведе в День знань масові та одиночні пікети проти абортів біля ряду вищих навчальних закладів у Росії та в Україні.
Заходи міжнародної кампанії об'єднані закликом: "Зупинимо вбивства дітей в День знань!"
Останні роки першокурсників значно менше, ніж студентів старших курсів. Причина цього явища страхітлива - багато хто був убитий до свого народження ", - сказано в повідомленні міжнародного руху проти абортів "Воїни життя", надійшов у РІА "Новости".
У російській столиці відбудеться одиночний пікет біля Московського державного інституту міжнародних відносин.
У Києві санкціонований пікет пройде у Медичного університету імені Богомольця.
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