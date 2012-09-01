Чоловік перебрав - і «заклав бомбу» на «95-ому кварталі»

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Після обстеження території вибухового пристрою знайдено не було.

Як повідомив затриманий, дзвінок був зроблений з хуліганських спонукань внаслідок вживання алкоголю.

На тему: Поїзд «Москва-Кишинів» "замінував" п'яний пасажир

Слідчим відділом Криворізького міського управління міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

ВГЗ нагадує, що відповідно до внесених змін до Кримінального кодексу України відповідальність за скоєння вказаних злочинів була посилена.