У Харкові стався вибух: є постраждалі

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

За його словами, вибух стався сьогодні близько 10:45 в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Петра Слинька, 2а.

І.Лупандін зазначив, що на місці вибуху працюють чотири відділення МНС. Він наголосив, що, за попередніми даними, внаслідок вибуху є постраждалі.

І.Лупандін зазначив, що на цей час причина вибуху, кількість постраждалих та збитки встановлюються.