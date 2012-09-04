У Харкові стався вибух: є постраждалі
11:36, 04 вересня 2012Суспільство
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У Харкові у дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух.
МНС працює на місці події
Про це УНІАН повідомив помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін.
За його словами, вибух стався сьогодні близько 10:45 в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Петра Слинька, 2а.
І.Лупандін зазначив, що на місці вибуху працюють чотири відділення МНС. Він наголосив, що, за попередніми даними, внаслідок вибуху є постраждалі.
І.Лупандін зазначив, що на цей час причина вибуху, кількість постраждалих та збитки встановлюються.
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