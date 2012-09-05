Долар у комерційних банках продають вже по 8,30

Курс купівлі готівкового долара підвищився на 0,3%, продажу — на 0,8%, порівняно із вчорашнім днем, повідомляєFinance.ua.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,20 грн/дол., з продажу – в межах 8,16-8,30 грн/дол.

Євро в середу купують в середньому по 10,14 грн/євро, продають – по 10,35 грн/євро. Курс купівлі знизився на 0,1%, продажу — підвищився на 0,3% порівняно із вчорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі євро коливаються в межах 10,05-10,23 грн/євро, з продажу – в межах 10,28-10,55 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,1% — до 0,2451 грн/рубль, продажу — на 0,5%, до 0,2541 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2370-0,2504 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2518-0,2660 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,14/8,16 грн, євро — 10,05/10,25 грн, рубль — 0,2430/0,2490 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,14/8,16 грн, євро – 10,08/10,35 грн, рубль – 0,2450/0,2530 грн.