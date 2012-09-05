НБУ пояснив, чому просіла гривня

У вівторок, 4 вересня, Нацбанком була проведена видача коштів комерційним банкам на суму майже 4 млрд гривень. Видача коштів була проведена в рамках раніше проведеного тендера з рефінансування, що і призвело до появи на міжбанку великої кількості вільної гривні. "На початок 4 вересня обсяги банківської ліквідності були досить високими - близько 25 млрд грн, після того як напередодні Нацбанк надав комерційним банкам річне рефінансування на 3,8 млрд грн", - повідомляє прес-служба Національного банку України з посиланням на директора Генерального департаменту грошово- кредитної політики Нацбанку Олену Щербакову.

Вільні обсяги гривні комерційні банки вирішили конвертувати в долар, що призвело до різкого зростання попиту та дефіциту цієї валюти, що в свою чергу призвело до подорожчання долара. "У рамках узгодженої політики з МВФ ми провели цей тендер, а вчора була здійснена видача коштів. У зв'язку з цим спостерігається збільшення залишків вільної ліквідності на кореспондентських рахунках банків. Це сприяє активізації їх діяльності, розширюючи горизонт прийняття управлінських рішень на грошово-кредитному ринку" , - сказала Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, котирування на міжбанківському валютному ринку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.