Засуджено учасників замаху на відомого невропатолога

01:28, 07 вересня 2012
Суспільство
1001 0

У Києві засуджено трьох учасників злочинної групи, які вчинили розбійний напад на квартиру відомого вченого-невропатолога і замах на його вбивство.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратурою Шевченківського району столиці було підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі, порушеній за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), ч. 3, 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

На лаві підсудних опинилися двоє громадян Молдови та уродженець Сумської області віком від 19 до 29 років, які у червні минулого року шляхом обману проникли до квартири 66-річного лікаря та, скориставшись його безпорадним станом, викрали усе цінне майно потерпілого.

Нападники двічі стріляли йому в голову з вогнепальної зброї, наносили удари ногами по тілу й голові. На останок один із злочинців із сигнального пістолета ще двічі вистрілив у голову літнього чоловіка.

На цю тему: За рік арештовані троє кримінальних "смотрящих"

У ході досудового слідства та судового розгляду справи було доведено причетність членів цієї злочинної групи до озброєного пограбування магазину біля станції метро «Дарниця» і кількох крадіжок з комерційних кіосків, розташованих у Дніпровському районі столиці.

Вироком Шевченківського районного суду Києва двох громадян Молдови засуджено до 12 років тюремного ув’язнення, їхній співучасник проведе за гратами 10 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter