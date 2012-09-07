Засуджено учасників замаху на відомого невропатолога

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратурою Шевченківського району столиці було підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі, порушеній за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), ч. 3, 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

На лаві підсудних опинилися двоє громадян Молдови та уродженець Сумської області віком від 19 до 29 років, які у червні минулого року шляхом обману проникли до квартири 66-річного лікаря та, скориставшись його безпорадним станом, викрали усе цінне майно потерпілого.

Нападники двічі стріляли йому в голову з вогнепальної зброї, наносили удари ногами по тілу й голові. На останок один із злочинців із сигнального пістолета ще двічі вистрілив у голову літнього чоловіка.

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У ході досудового слідства та судового розгляду справи було доведено причетність членів цієї злочинної групи до озброєного пограбування магазину біля станції метро «Дарниця» і кількох крадіжок з комерційних кіосків, розташованих у Дніпровському районі столиці.

Вироком Шевченківського районного суду Києва двох громадян Молдови засуджено до 12 років тюремного ув’язнення, їхній співучасник проведе за гратами 10 років.