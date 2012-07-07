За рік арештовані троє кримінальних "смотрящих"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

На сьогодні обвинувачуються 32 особи, які скоїли близько 70 злочинів. Своїми діями обвинувачені завдали збитків на суму близько 5 млн грн.

Більшість цих зловмисників раніше були неодноразово засуджені.

Так, столичним УБОЗом припинено діяльність банди, до складу якої входило двоє осіб, що мали кримінальний статус «смотрящих» в установах виконання покарань. Рецидивісти займалися «вибиванням» боргів, розбоями та грабежами.

В Одесі також функціонувала група, очолювана «смотрящим» за СІЗО. Встановлено, що зловмисники причетні до скоєння ряду тяжких злочинів, серед яких захоплення та утримання заручника, застосування до нього катувань з метою спонукання родичів останнього виплатити 10 тисяч доларів викупу за звільнення.

У Донецькій області розкрито розбійний напад на інкасаторський автомобіль «Укрпошти» та викрадення близько 700 тисяч гривень.