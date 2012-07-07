За рік арештовані троє кримінальних "смотрящих"
Цього року спрямовано до суду 8 кримінальних справ проти бандитських угруповань, які скоювали розбійні напади на громадян, підприємства, банківські установи, захоплювали заручників.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
На сьогодні обвинувачуються 32 особи, які скоїли близько 70 злочинів. Своїми діями обвинувачені завдали збитків на суму близько 5 млн грн.
Більшість цих зловмисників раніше були неодноразово засуджені.
Так, столичним УБОЗом припинено діяльність банди, до складу якої входило двоє осіб, що мали кримінальний статус «смотрящих» в установах виконання покарань. Рецидивісти займалися «вибиванням» боргів, розбоями та грабежами.
В Одесі також функціонувала група, очолювана «смотрящим» за СІЗО. Встановлено, що зловмисники причетні до скоєння ряду тяжких злочинів, серед яких захоплення та утримання заручника, застосування до нього катувань з метою спонукання родичів останнього виплатити 10 тисяч доларів викупу за звільнення.
У Донецькій області розкрито розбійний напад на інкасаторський автомобіль «Укрпошти» та викрадення близько 700 тисяч гривень.