Тернопільська облрада відмовляється зняти червоно-чорний прапор
14:30, 08 вересня 2012Суспільство
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Тернопільська прокуратура вимагає зняти з будівлі облради червоно-чорний прапор - там категорично відмовляються.
Прапор підняли на знак протесту проти мовного закону
Тернопільська прокуратура вимагає зняти з будівлі обласної ради червоно-чорний прапор, який повісили на початку липня на знак протесту проти ухвалення парламентом мовного закону.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», листа з відповідною вимогою отримало керівництво облради.
За даними прес-служби партії, голова обласної ради Олексій Кайда заявив, що не має наміру виконувати вимогу прокуратури.
Як повідомляв УНІАН, після ухвалення Верховною Радою 3 липня закону «Про засади державної мовної політики» голова Тернопільської облради О.Кайда підписав розпорядження про встановлення при вході в адміністративну будівлю обласної ради червоно-чорного прапора.
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