Тернопільська облрада відмовляється зняти червоно-чорний прапор

Тернопільська прокуратура вимагає зняти з будівлі обласної ради червоно-чорний прапор, який повісили на початку липня на знак протесту проти ухвалення парламентом мовного закону.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», листа з відповідною вимогою отримало керівництво облради.

За даними прес-служби партії, голова обласної ради Олексій Кайда заявив, що не має наміру виконувати вимогу прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, після ухвалення Верховною Радою 3 липня закону «Про засади державної мовної політики» голова Тернопільської облради О.Кайда підписав розпорядження про встановлення при вході в адміністративну будівлю обласної ради червоно-чорного прапора.