Українців усе складніше назвати «здоровою нацією»

Найбільш здорової країною агентство назвало Сінгапур, за ним слідують Італія, Австралія, Швейцарія, Японія, Ізраїль, Іспанія, пише ТСН.

Найгірше здоров'я у громадян африканських країн: Мозамбіку, Чад, Республіки Конго, Лесото і Свазіленду.

Серед країн колишнього СРСР найвищий рівень здоров'я в Грузії, вона розташувалася на 71 місці, Вірменія ділить 79 місце з Латвією, Литва - 81, Таджикистан - 84, Узбекистан - 85, Азербайджан - 87, Білорусія - 91, Росія - 97. Україна в рейтингу - між Іраком і Пакистаном.

Українські лікарі вважають, ща таке місце в рейтингу цілком обґрунтоване. У нас немає культу здорового способу життя, зате погана екологічна ситуація після Чорнобиля, широко поширені шкідливі звички і висока дитяча захворюваність (згідно з даними українських лікарів, в Україні за 10 років кількість здорових дітей зменшилася на третину).

"Сьогодні у школу йде значно більший відсоток хворих дітей, ніж це було, скажімо, два десятиліття тому. Матеріали досліджень, якими я займаюся протягом 30 років, свідчать, що багато дітей починають навчання вже з хронічними захворюваннями і функціональними відхиленнями", - стверджує заступник директора Інституту гігієни і медичної екології імені А.Марзеєва, член-кореспондент НАМНУ Н. Полька.

На думку експертів, головна біда українських дітей - гіподинамія, яку ще іноді називають "хворобою цивілізації", неправильне харчування, і педагогічна занедбаність, а також екологія і спадковість.

За даними соцопитувань, 25% українських хлопчиків починають курити з 11 років, вживати алкоголь з 13 років.

Вчителі фізкультури вказують на такі обставини, як на чинники, в яких криється причина трагічних випадків на уроках фізкультури, хвиля яких прокотилась Україною.

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський натомість не схвалює того, що після тих трагічних випадків повністю відмінили усі нормативи на уроках фізкультури.

"Шкільна програма в Україні повинна бути змінена таким чином, щоб уроки фізкультури проводилися хоча б раз у день. При цьому батькам самим треба всіляко стимулювати фізичну активність дітей", - зазначає лікар.

Проте експерти також вказують на значну роль спадковості і досягнення сучасної медицини, яка навчилась рятувати навіть безнадійних немовлят, які раніше, шляхом еволюції, «відсіювались».

Вихід експерти бачать у тому, щоб привчати дітей до здорової їжі, спорту і не дозволяти по шість годин на день сидіти біля телевізора.