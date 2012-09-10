Термінал «D» аеропорту «Бориспіль» почав обслуговувати ще одного перевізника

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій зустрічі презентаційного рейса взяли участь представники посольства Туреччини і керівництво авіакомпанії й аеропорту «Бориспіль».

За словами генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Антона Волова, найближчим часом до нового терміналу «D» увійдуть авіакомпанії, що входять в найбільші світові авіа-альянси, зокрема, Sky Team, Star Alliance, One World.

В даний час авіакомпанія «Turkish Airlines» здійснює з міжнародного аеропорту «Бориспіль» 18 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести 16 міжнародних авіакомпаній на обслуговування в термінал «D».

В даний час у терміналі «D» вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle і Air Arabia.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести в пасажирський термінал «D» рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Turkish Airlines (THY) – флагманський перевізник Туреччини. Географія польотів охоплює більш як 200 напрямів у більш ніж 80 країн світу. Головним хабом (хаб — транзитний стикувальний вузол) авіакомпанії є Міжнародний аеропорт імені Ататюрка (IST), Стамбул, другорядними хабами є Міжнародний аеропорт Есенбога (ESB), Анкара і Міжнародний аеропорт імені Сабіхі Гекчен (SAW), Стамбул.

У парку компанії більш як 50 літаків серії Boeing і більш як 40 літаків серії Airbus. Cередній вік літаків 3,5 року.

До України Turkish Airlines літають з 1993 року і виконують рейси до Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси та інших міст.