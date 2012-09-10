На Луганщині міліція оголосила в розшук кандидата-мажоритарника

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС у Луганській області, Стахановським міськвідділом розшукується уродженець Казахстану 1975 р.н., кандидат у народні депутати С.Шахов, підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Згідно з повідомленням, «прикмети розшукуваного: на вигляд 35-40 років, середньої статури, обличчя овальне, волосся русяве, ніс прямий, очі світлі, губи тонкі».

Всім, кому відомо про його місцезнаходження, пропонується анонімно повідомити в правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня до Сєверодонецького міського відділу міліції звернулося двоє місцевих жителів із заявою про те, що їм завдано тілесні ушкодження невідомими особами біля будинку № 41 на проспекті Гвардійському в Сєверодонецьку, де кандидати в депутати проводили несанкціонований мітинг. За даними прес-служби Луганського обласного відділення Комітету виборців України, інцидент стався під час виступу кандидата Сергія Шахова, який балотується по 106-му мажоритарному округу від партії «Україна - Вперед!».

30 серпня міськвідділом Сєверодонецької міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, здійснене групою осіб) за фактом побиття 2 осіб під час несанкціонованого мітингу кандидата в народні депутати.

Осіб, які вчинили побиття громадян, встановлено. Одного з них, жителя Стаханова Луганської області 1983 р.н. затримано у порядку ст. 115 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Щодо іншого підозрюваного у вчиненні злочину жителя Стаханова 1988 р.н. вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження і затримання.