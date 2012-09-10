Ціни на бензин на великих АЗС підскочили на 10-25 копійок

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії UPECO (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у цілому по Україні на бензин А-95 піднялися ціни в мережі WOG - на 20 коп., до 11,29 грн за літр, в мережі Shell - на 10 коп., до 11,19 грн за літр, в мережі «ОККО» - на 10 коп., до 11,29 грн за літр.

У середньому по країні на 10 вересня сформувалися такі ціни на пальне:

А-76/80 - 10,33 грн за літр; А-92 - 10,66 грн за літр; А-95 - 10,95 грн за літр; ДП - 9,69 грн за літр.

Проте рекордсменом у зростанні цін виявилася мережа АЗС «Лукойл», зокрема, бензин А-95 подорожчав у мережі на 25 коп. - до 11,30 грн за літр.

«Це не в моїй компетенції», - заявив начальник прес-служби «Лукойл-Україна» Валерій Рясик у відповідь на питання УНІАН про причини підвищення.

Як раніше повідомляв УНІАН, експерти прогнозували плавне зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів України у зв'язку з підвищенням цін на зовнішньому ринку, але зазначали при цьому, що воно не буде різким через відсутність дефіциту пального.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн зазначив, що зростання цін не буде швидким, воно буде поступовим.

«Накопичені великі запаси пального, особливо по дизельному пальному, тому це буде серйозним гальмом на шляху зростання цін», - повідомив С.Куюн.

На думку інших експертів, на національному роздрібному ринку формуються передумови для незначного подорожчання високооктанового бензину на 5-25 копійок за літр.