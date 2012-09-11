В Азарова зобов'язали нафтотрейдерів тримати ціни на бензин до виборів

Про це повідомляється в прес-релізі за підсумками засідання ЕАГ, що пройшло в Міненерговугілля 10 вересня.

«Учасники ЕАГ ухвалили консолідоване рішення про те, що всі учасники ринку зберігають щонайменше до листопада 2012 року ціни на пальне в мережах на тому рівні, який зафіксовано станом на 10 вересня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

«Ринок працює в звичайному режимі. Весь необхідний попит на пальне задоволено в повному обсязі», - зазначається в документі.

Нагадаємо, що 10 вересня ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів України підскочили на великих українських АЗС на 10-25 копійок за літр.

Рекордсменом у зростанні цін виявилася мережа АЗС «Лукойл», зокрема, бензин А-95 подорожчав у мережі на 25 коп. - до 11,30 грн за літр.

Парламентські вибори в Україні пройдуть 28 жовтня цього року.