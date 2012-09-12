Янукович доручив Порошенку подбати про вільні економічні зони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.

«В окремих випадках, де потрібно, в кризовий час використовувати переваги цього закону (про ВЕЗ - УНІАН), подивитися на яких територіях., там, де депресивна економіка, в яких галузях. Слід повернутися до цього питання», - підкреслив Президент.