Янукович доручив Порошенку подбати про вільні економічні зони
07:35, 12 вересня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович доручив міністру економічного розвитку і торгівлі України Петру Порошенку вивчити питання про доцільність відновлення роботи вільних економічних зон (ВЕЗ).
Янукович доручив Порошенку подбати про вільні економічні зони
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.
«В окремих випадках, де потрібно, в кризовий час використовувати переваги цього закону (про ВЕЗ - УНІАН), подивитися на яких територіях., там, де депресивна економіка, в яких галузях. Слід повернутися до цього питання», - підкреслив Президент.
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