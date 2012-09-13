Всеукраїнський комітет «Наступ» повідомляє про «розправу» над його сайтом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВК «Наступ».

У прес-службі зазначили, що активістам комітету в різних містах України неодноразово погрожували порушеннями кримінальних справ за підтримку акцій протесту підприємців, чорнобильців, ветеранів війни в Афганістані.

В організації вважають, що влада перейшла від погроз до дій, позбавивши її можливості через інтернет доносити правду до людей. "Влада змусила фірму Ukraine.com.ua, котра надавала нам послуги хостингу, викинути всі сайти громадських організацій, зокрема і наш, погрожуючи, що у разі відмови їх теж закриють", - наголосили у прес-службі.

В організації наголосили, що «Наступ» продовжуватиме боротьбу з режимом, тому її сайт буде винесено за межі України і за декілька днів сайт відновить роботу.

У коментарі УНІАН співробітник Ukraine.com.ua наголосив, що фірма не обслуговує сайт "Наступу".