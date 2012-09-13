Станцію метро «Вокзальна» «замінувала» 24-літня киянка
18:07, 13 вересня 2012Суспільство
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Працівники карного розшуку встановили та затримали 24-річну киянку, яка сьогодні вранці повідомила про закладення вибухівки на столичній станції метро «Вокзальна».
24-річна "жартівниця" тепер має проблеми...
Як повідомили УНІАН в управлінні охорони метрополітену, молода жінка здійснила неправдиве повідомлення про замінування із власного мобільного телефона.
Вона не змогла надати чіткого пояснення своєму вчинку, зауваживши лише, що у такий спосіб вирішила пожартувати.
Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді або штрафу або позбавлення волі на термін від 2 до 8 років.
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